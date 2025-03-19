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Изъяты из продажи еще две марки сливочного масла - ФОТО

Фаига Мамедова17:57 - Сегодня
Изъяты из продажи еще две марки сливочного масла - ФОТО

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, были отобраны образцы сливочного масла, произведенного компаниями ООО Allbuy и ООО Şamaxı Dairy Farm.

Как передает 1news.az со ссылкой на Агентство, результаты лабораторных исследований показали, что в исследованных партиях продукции, продаваемой под видом сливочного масла, содержатся растительные стерины — кампестерин и бета-ситостерин (растительные жиры), а также выявлено несоответствие по жирнокислотному составу (пальмитиновая и олеиновая кислоты).

В связи с этим Агентство приняло решение об изъятии указанных партий продукции из оборота и их отзыве из торговых сетей. Кроме того, в отношении предпринимателей были применены административные меры и выданы предписания по устранению нарушений.

Следует отметить, что выявленные несоответствия не связаны с показателями безопасности пищевой продукции, однако они являются нарушением законодательства со стороны производителя и вводят потребителей в заблуждение. Несмотря на указанные на упаковке заявления об использовании пастеризованных сливок из натурального коровьего молока, в составе продукта были обнаружены растительные жиры.

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