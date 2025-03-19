Переговоры США и России по Украине состоятся в воскресенье
Детали прекращения огня в Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде.
Как передает Fox News, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде», — сказал Уиткофф.
Спецпосланник президента США отметил, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Источник: РИА Новости
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