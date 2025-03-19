Переговоры США и России по Украине состоятся в воскресенье

Детали прекращения огня в Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде.

Как передает Fox News, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США отметил, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Источник: РИА Новости