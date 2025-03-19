В Стамбуле запретили демонстрации после задержания мэра города

Митинги и демонстрации запрещены в Стамбуле до 23 марта на фоне задержания мэра города Экрема Имамоглу, передает телеканал TGRT Haber со ссылкой на губернаторство города.

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура города. Сам политик заявил, что «не намерен сдаваться» под давлением властей.

«Срочные новости: в период с 19 по 23 марта в Стамбуле запрещены все виды собраний, демонстрации и митинги», - передал телеканал.