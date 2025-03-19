В Баку приостановлена деятельность отеля Rosemary Inn – ФОТО – ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

В этом контексте Государственная служба пожарного надзора провела проверку в отеле Rosemary Inn, расположенном в Насиминском районе Баку по адресу: улица Рихарда Зорге, дом 8, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ходе проверки были выявлены следующие многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства:

- В здании не была полностью установлена автоматическая система пожарной сигнализации, а имеющееся оборудование не обслуживалось лицензированной организацией

- Электрические системы не соответствуют требованиям «Правил установки электрооборудования», в том числе не проводилась профилактическая проверка и измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов

- В здании отсутствуют пожарные водоемы, огнетушители и внутренние пожарные краны

- В отделке использованы легковоспламеняющиеся материалы, а деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом

- Двери эвакуационных выходов не обеспечивают свободный выход из помещений

- В здании нет плана эвакуации и световых указателей с надписью «Выход»

- Эвакуационные пути загромождены горючими материалами

- Не представлены документы, подтверждающие пригодность вентиляционной системы

- Отсутствует полис обязательного страхования недвижимости

- Деятельность объекта не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Исходя из этих обстоятельств, было установлено, что дальнейшая эксплуатация объекта создает высокий риск возникновения пожара, который может быстро распространиться и привести к трагедии. С учетом выявленных грубых нарушений норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности отеля Rosemary Inn.