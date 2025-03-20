Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода на 18:00 20 марта.
Cогласно информации синоптиков, на территории страны наблюдается ветреная и дождливая погода.
Скорость ветра:
- Джульфа: скорость ветра 21 м/с
- Баку и Абшеронский полуостров: скорость ветра 18 м/с
- Нафталан: скорость ветра 18 м/с
- Нахчыван: скорость ветра 15 м/с
Ситуация в море:
- Станция Нефтяные Камни: высота волн в море - 4 метра
Осадки:
- Районы, где прошли дожди: Гёйгёль, Гянджа, Нафталан, Шамкир, Шеки, Закатала, Огуз, Габала, Губа, Гусар, Халтан, Тертер, Барда, Мингечевир, Кюрдемир, Гёйчай, Сабирабад, Джафархан, Нефтчала, Билясувар, Гаджигабул, Бейлаган, Ярдымлы, Лерик и Астара
- Районы, где выпал снег: Гядабей и Шахдаг.
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