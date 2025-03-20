 Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

First News Media18:40 - Сегодня
Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародована фактическая погода на 18:00 20 марта.

Cогласно информации синоптиков, на территории страны наблюдается ветреная и дождливая погода.

Скорость ветра:

  • Джульфа: скорость ветра 21 м/с
  • Баку и Абшеронский полуостров: скорость ветра 18 м/с
  • Нафталан: скорость ветра 18 м/с
  • Нахчыван: скорость ветра 15 м/с

Ситуация в море:

  • Станция Нефтяные Камни: высота волн в море - 4 метра

Осадки:

  • Районы, где прошли дожди: Гёйгёль, Гянджа, Нафталан, Шамкир, Шеки, Закатала, Огуз, Габала, Губа, Гусар, Халтан, Тертер, Барда, Мингечевир, Кюрдемир, Гёйчай, Сабирабад, Джафархан, Нефтчала, Билясувар, Гаджигабул, Бейлаган, Ярдымлы, Лерик и Астара
  • Районы, где выпал снег: Гядабей и Шахдаг.
Поделиться:
111

Актуально

Общество

Весна в Стране Огней: В Азербайджан пришел Новруз

Общество

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Экономика

Фицо о возобновлении транзита газа через Украину в Европу: «Мы ведем переговоры, ...

Общество

В Азербайджане наступила весна

Общество

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Начинается суд по делу Toplum TV

В Джебраиле состоялся праздничный концерт, посвященный Новрузу - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Какой будет погода в Баку на праздник Новруз?

Вблизи станции метро «Иншаатчылар» открылся новый ресторан McDonald’s - ФОТО - ВИДЕО

В эти дни температура воздуха в Баку повысится до 27 градусов тепла

В Азербайджане температура понизится на 10-15 градусов – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Последние новости

Шойгу: Армении придется ввести санкции против РФ, если она вступит в ЕС

Сегодня, 19:00

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 18:40

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Сегодня, 18:20

Начинается суд по делу Toplum TV

Сегодня, 18:00

Посольство Британии в Баку поздравило граждан с Новрузом - ФОТО

Сегодня, 17:40

Путин подписал указ об украинцах, незаконно проживающих в России

Сегодня, 17:20

Встреча США и России по Украине состоится 24 марта - Ушаков

Сегодня, 17:02

Минобороны Турции: Союзники не должны вводить санкции друг против друга

Сегодня, 16:45

Кенуль Нуруллаева: Для соотечественников, возвращающихся в Агдере, создаются безопасные и достойные условия проживания

Сегодня, 16:33

Неадекваты на границе: Беспредел в армянской армии или попытка спровоцировать азербайджанских военных? - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

Канада осудила Китай за казнь своих четырех граждан

Сегодня, 16:00

Фицо о возобновлении транзита газа через Украину в Европу: «Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном»

Сегодня, 15:42

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Сегодня, 15:25

В Джебраиле состоялся праздничный концерт, посвященный Новрузу - ФОТО

Сегодня, 15:11

Путин направил послание главе Сирии

Сегодня, 15:00

Новрузовские праздники побили двухлетний рекорд по автобусным пассажироперевозкам

Сегодня, 14:48

Денежные переводы в Азербайджан из Катара выросли почти на 60%

Сегодня, 14:32

Президент Португалии распустил парламент

Сегодня, 14:16

Из Баку в Джаркханд будет экстрадирован один из самых разыскиваемых криминальных авторитетов

Сегодня, 14:00

Деми Мур показала редкое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями

Сегодня, 13:45
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25