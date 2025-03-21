Мать младенца, оставившая его на три дня без присмотра, опровергла обвинения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

39-летняя жительница Гёйгёльского района Айгюн Гадимова, оставившая своего младенца на три дня без присмотра дома в Товузском районе, опровергла выдвинутые против нее обвинения.

«17 марта, около 11:00, я покормила и напоила ребенка и вышла из дома. Вечером позвонили и сказали, что ребенок в больнице», - сказала она в интервью Baku TV.

16:04

Младенец, обнаруженный в селе Юхары Ойсюзлю Товузского района, и который в течение трех дней оставался в квартире один, не был передан матери, как это сообщалось, - об этом заявила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

В публикации на своей странице в Facebook Агазаде написала, что в настоящее время ребенок находится в больнице, а затем будет доставлен в Баку.

«Мы предоставили в соответствующие структуры информацию в связи с временным приемом ребенка в приют Союза детей Азербайджана», - отметила она.

10:11

В селе Юхары Ойсюзлю Товузского район обнаружен младенец, который в течение трех дней оставался в квартире один.

На основании обращения соседей, младенец был доставлен в больницу.

По предварительным данным, мать ребенка из Гёйгёльского района, и проживала вместе с ребенком в арендованной в Товузском районе квартире.

Как сообщили в МВД, в отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что в одной из квартир в вышеуказанном селе остается малолетний ребенок, оставленный родителем без присмотра.

Выехав по адресу, полицейские обнаружили по указанному адресу ребенка возрастом 1 год и 2 месяца, и доставили его в больницу.

Ребенку была оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

Мать ребенка работает в одном из кафе в районе, после того как с женщиной были проведены профилактические беседы, ребенок был передан ей.

Источник: Qafqazinfo