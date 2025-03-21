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Арестован сын Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному сроку за покушение на Фазиля Мустафу

First News Media10:47 - Сегодня
Арестован сын Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному сроку за покушение на Фазиля Мустафу

Арестован сын Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Абульфаз Сериджанов задержан Службой государственной безопасности, ему предъявлено обвинение по статье 28.277 УК АР.

Согласно информации, в рамках уголовного дела, расследование которого ведет СГБ, Сериджанов обвиняется в подготовке покушения на жизнь государственных и общественных деятелей.

Решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Адвокат Сериджанова Бахтияр Гаджиев подтвердил данную информацию.

Отметим, статья 28.277 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Напомним, покушение на парламентария было совершено произошел 28 марта 2023 года в поселке Забрат Сабунчинского района. Фазиль Мустафа получил огнестрельное ранение.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновными и приговорил Азера Сарыджанова к пожизненному заключению, Сабухи Ширинова - к 20 годам, Рашада Ахмедова - к 19, Эльшада Аскерова - к 18, а Эмина Алиярова - к 4 годам лишения свободы.

Источник: Report

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