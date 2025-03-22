Эмин Агаларов посвятил пост годовщине трагедии в «Крокус Сити Холле» - ФОТО

Ровно год назад произошло чудовищное событие, которые невозможно забыть, написал бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов в посте в социальной сети Instagram.

«Светлая память жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, сочувствие и поддержка – пострадавшим.

Безмерная благодарность всем, кто не побоялся пожертвовать собой ради спасения жизней сотен людей. Вечная память …» - написал он соцсети.