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Трамп пообещал защитить американские нефтегазовые компании от экологических сборов

First News Media21:38 - Сегодня
Трамп пообещал защитить американские нефтегазовые компании от экологических сборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что разделяет обеспокоенность нефтегазовых компаний по поводу судебных разбирательств, инициированных властями штатов за выбросы парниковых газов.

Лидер страны пообещал рассмотреть меры по защите отрасли, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, 19 марта Трамп встретился в Белом доме с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний США и дал им понять, что действия властей отдельных штатов, которые вводят многомиллиардные штрафы и экологические сборы с производителей ископаемого топлива, противоречат его политике «энергетического доминирования» США. Американский лидер отметил, что его администрация подумает, как оказать помощь отрасли в текущих условиях.

Источник: Gazeta.Ru

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