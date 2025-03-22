Государственное морское и портовое агентство выступило с предупреждением в связи с ветреной погодой

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредил суда о ветреной погоде.

Согласно информации, северо-западный и северный ветер, наблюдаемый в районе Каспийского моря с сегодняшнего вечера, сохранится до вечера 24 марта.

В эти дни ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с.

Высота волны составляет 3,0-4,0 м, а в дальнейшем развитии - 4,0-6,0 м. прогнозируется, что достигнет.

Источник: Report