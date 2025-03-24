Граждане Азербайджана, удерживаемые в Эритрее, освобождены и возвращены на родину

Удерживаемые в Эритрее граждане Азербайджана освобождены и возвращены на родину.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) АР.

"18 граждан Азербайджана, входящие в состав экипажей судов CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, эксплуатируемых филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в АР, и задержанных Эритреей с 7 ноября 2024 года, были освобождены и возвращены на родину после длительных переговоров, проведенных нашей стороной в результате совместной координационной работы МИД, Министерства цифрового развития и транспорта, а также ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" в соответствии с поручениями главы государства.

В течение периода пребывания экипажа в Эритрее консульская поддержка оказывалась через посольство Азербайджана в Эфиопии, были приняты соответствующие меры для удовлетворения их потребностей.

Выражаем глубокую благодарность посольству Турецкой Республики в государстве Эритрея за оказанную поддержку в этом процессе", - говорится в информации.