Поэтесса Назиля Сафарли: Чаевые на свадьбах — сигнал для бандитов

Известная поэтесса Назиля Сафарли оказалась в центре общественного внимания после скандального высказывания.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, в своей публикации Н. Сафарли подчеркнула, что певцы, которые выступают на грузинских свадьбах и демонстративно показывают полученные чаевые, на самом деле подают сигнал бандитам.

"Хозяева свадеб становятся жертвами певцов. Эта ситуация длится уже три года.

Недавно один азербайджанский певец выступил на свадьбе в Грузии за 1 500 долларов. Он попросил хозяина свадьбы отдать ему деньги, считая по одной купюре, чтобы все присутствующие могли это увидеть.

Хозяин свадьбы исполнил просьбу. Когда мероприятие закончилось, бандиты вызвали его и забрали у него 10 000 долларов, сказав, что у него и так много денег", — рассказала поэтесса.



