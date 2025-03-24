D-8: Вступление Азербайджана в организацию как полноправного члена – важное событие

19 марта 2025 года правительство Азербайджана официально передало в секретариат организации D-8, расположенный в Стамбуле, ратификационные документы устава организации. Таким образом, Азербайджан стал полноправным членом D-8.

Об этом говорится в заявлении секретариата организации.

«Присоединение Азербайджана к D-8 в качестве девятого члена является важным событием для организации. Этот шаг откроет новые возможности для расширения сотрудничества между государствами-членами и реализации целей, обозначенных в уставе», – отмечается в заявлении.

Напомним, что 19 декабря прошлого года на XI Саммите глав государств и правительств стран-членов D-8 в Каире (Египет) Азербайджан подал заявку на вступление в организацию и она была единогласно принята.

Согласно правилам, после принятия этого решения саммита для полноправного членства Азербайджану требовалось ратифицировать устав D-8. Милли Меджлис Азербайджана 7 марта 2025 года принял соответствующий закон (номер 149-VIIQ), который был подписан Президентом Ильхамом Алиевым и вступил в силу.