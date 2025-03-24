В Баку и на Абшероне сохраняется дождливая и ветреная погода - Фактическая погода
По состоянию на 18:00 на большей части территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Дожди наблюдаются в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кюрдамире, Огузе, Габале, Исмаиллы, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Хачмазе и Шабране.
В Шамахы, Гобустане, Алтыагаче, Гусаре, Губе, Халтане, Хыналыге, Гахе, Шахдаге, Лерике и Шеки местами идет снег.
256