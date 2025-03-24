Самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Баку - Причина

Самолет авиакомпании Air Astana вынужденно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По информации источника, капитан воздушного судна Airbus A321, выполнявшего рейс Тбилиси – Алматы, запросил вынужденную посадку в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

После получения запроса кризисный центр аэропорта оперативно сработал, наземные службы были скоординированы, и все необходимые меры безопасности были приняты. Самолет успешно приземлился в 00:25 по местному времени.

Пострадавшему пассажиру была оказана срочная медицинская помощь, после чего его передали бригаде скорой помощи, и он был доставлен в одну из больниц города для дальнейшего обследования.

Решением авиакомпании Air Astana рейс был задержан до отправления в пункт назначения. Остальные пассажиры были размещены в отеле.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает соблюдать высокие стандарты безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.