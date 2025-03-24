Драка в «Zara» в Баку: сотрудница пнула кошку, посетители вызвали полицию - ВИДЕО
В бакинском торговом центре "Nargis Mall" в магазине "Zara" произошла драка.
Как сообщает 1news.az, видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.
По предварительным данным, причиной конфликта стал поступок сотрудницы охраны магазина, которая пнула ногой кошку, пытавшуюся укрыться от дождя у входа в здание.
Очевидцы происшествия отреагировали на инцидент. Один из них даже подал заявление в полицию на женщину.
В связи с этим 1news.az попыталась связаться с администрацией магазина "Zara" для получения комментариев по поводу произошедшего, однако, к сожалению, дозвониться до представителей магазина не удалось.
Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.
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