Драка в «Zara» в Баку: сотрудница пнула кошку, посетители вызвали полицию - ВИДЕО

В бакинском торговом центре "Nargis Mall" в магазине "Zara" произошла драка.

Как сообщает 1news.az, видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.

По предварительным данным, причиной конфликта стал поступок сотрудницы охраны магазина, которая пнула ногой кошку, пытавшуюся укрыться от дождя у входа в здание.

Очевидцы происшествия отреагировали на инцидент. Один из них даже подал заявление в полицию на женщину.

В связи с этим 1news.az попыталась связаться с администрацией магазина "Zara" для получения комментариев по поводу произошедшего, однако, к сожалению, дозвониться до представителей магазина не удалось.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.