В Загатале трагически погиб 34-летний мужчина

Трагический инцидент произошел сегодня утром в селе Ашагы Тала Загатальского района Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, тело 34-летнего жителя Баку, Сянана Орудж оглу Мамедова, было обнаружено в ванной комнате дома, где он вместе с семьей остановился, чтобы отметить праздник Новруз.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Прокуратура Загатальского района начала расследование по факту гибели С.Мамедова.