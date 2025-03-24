В Загатале трагически погиб 34-летний мужчина
Трагический инцидент произошел сегодня утром в селе Ашагы Тала Загатальского района Азербайджана.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, тело 34-летнего жителя Баку, Сянана Орудж оглу Мамедова, было обнаружено в ванной комнате дома, где он вместе с семьей остановился, чтобы отметить праздник Новруз.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Прокуратура Загатальского района начала расследование по факту гибели С.Мамедова.
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