Когда и сколько нужно выплачивать закят аль-фитр? - ВИДЕО

30 марта – праздник Рамазан, одним из важных аспектов которого является выплата закята аль-фитр.

Как передает 1news.az со ссылкой а baku tv, согласно установленным правилам, закят аль-фитр необходимо выплатить до начала праздничного намаза. Управление мусульман Кавказа рекомендует делать это в денежной форме.

Сумма определяется исходя из ежедневных потребностей в пище и составляет 10-15 манатов. Выплата обязательна для тех, кто имеет соответствующие материальные возможности.

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