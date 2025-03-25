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Одна из трех пропавших подруг помещена в приют

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
Одна из трех пропавших подруг помещена в приют

Одна из трёх несовершеннолетних подруг, ушедших из дома в Баку и не вернувшихся, до сих пор не найдена.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Lent.az, родители девочки не обращались в правоохранительные органы с заявлением о её пропаже.

Напомним, что две из трёх несовершеннолетних подруг, ушедших из дома, были найдены 23 и 24 марта соответственно. Стало известно, что одна из пропавших в Баку девочек была помещена в приют.

Председатель Общественного объединения "Дети Азербайджана" Кямаля Агазаде сообщила Oxu.az, что несовершеннолетняя была доставлена в приют 24 марта:

"Несовершеннолетняя девочка была помещена в приют с участием правоохранительных органов по желанию родителя (матери). Примерно 7-10 дней - это период её адаптации. После адаптации она будет адаптироваться к реабилитации. Работа с ребёнком - наша обязанность. Мы и работаем в этом направлении".

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