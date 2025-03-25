Эмин Амруллаев участвует в Глобальном министерском диалоге на тему научной дипломатии - ФОТО

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым участвует в Глобальном министерском диалоге на тему «Научная дипломатия в стремительно меняющемся мире: построение мира в умах мужчин и женщин», проходящем в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что основной целью мероприятия, которое объединяет министров науки и образования разных стран, представителей науки и известных международных экспертов, является обсуждение роли научной дипломатии в решении глобальных вызовов XXI века, содействии инновациям и изучении путей использования потенциала научной дипломатии в обеспечении устойчивого развития.

Глобальный министерский диалог продлится до 26 марта.