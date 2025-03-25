Кибермошенники украли у жителя Гаджигабула свыше 27 тыс манатов

Житель Гаджигабула стал жертвой кибермошенников, ущерб составил 27 283 маната.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, гражданину поступил звонок с номера, международный телефонный код (+94...) которого был похож на азербайджанский (AZE +994). Жертве сообщили, что ему якобы должны перечислить страховую выплату, и для этого требуется онлайн-одобрение.

Таким образом на имя гражданина был оформлен кредит в размере 21 тыс. манатов, остальные средства, то есть 6 283 маната, были на карте жертвы.

"Вновь призываем граждан относиться критически к неизвестным звонкам, привлекательным предложениям о заработке, страховании и другим платежам. Не следует общаться с лицами, которые позвонили или написали сообщение с неизвестного номера, их нужно немедленно блокировать", - написал Э.Гаджиев.