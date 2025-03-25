В этот день к Земле приблизится огромный астероид

26 марта возле Земли пролетит потенциально опасный астероид 2014 TN17. Его диаметр составляет 165 метров — это чуть выше, чем пирамида Хеопса в Гизе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.ru, информация о событии размещена на официальном сайте NASA.

Астероид 2014 TN17 впервые за почти 300 лет приблизится к нашей планете на минимальное расстояние. Однако даже в точке наибольшего сближения между ним и Землёй останется 5,1 млн километров — это в 13 раз дальше, чем расстояние до Луны. Из-за такой значительной дистанции увидеть его в любительские телескопы не получится.

Этот космический объект классифицирован как потенциально опасный, поскольку соответствует двум критериям NASA: его размер превышает 140 метров, а минимальное расстояние до Земли составляет менее 7,5 млн километров.

Несмотря на это, траектория 2014 TN17 исключает вероятность столкновения с нашей планетой.

Следующее значимое событие подобного рода произойдёт в 2029 году, когда астероид Апофис (340 м) подойдёт к Земле на рекордно близкое расстояние — 31 тыс. километров.