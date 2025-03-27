В эти дни в Азербайджане ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов 28-30 марта ожидается сильный ветер.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В связи с ожидаемыми погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Гаджигабуле, Хызы, Мингячевире, Сиязане, Шабране, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Зангилане и Лачине будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.