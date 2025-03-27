Сколько было обращений в скорую помощь в праздничные дни в Азербайджане?

В нерабочие дни по случаю праздника Новруз Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.

Как говорится в информации Госслужбы экологической информации, с 20.03.2025 по 26.03.2025 в службу скорой медицинской помощи по городу Баку поступило 14 370 обращений.

Из них 1 284 человека были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным была оказана необходимая помощь на месте.

По 58 регионам в праздничные дни в службу скорой медицинской помощи поступило 15 598 обращений. 1 597 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным была оказана необходимая помощь на месте.

Наибольшее количество обращений было зарегистрировано 21 и 22 марта.

Так, 21.03.2025 количество обращений составило 2 159, госпитализированных - 191 человек, 22.03.2025 количество обращений составило 2 134, госпитализированных - 199 человек.

Причины обращений в основном были связаны с повышением артериального давления, различными травмами, диспептическими симптомами, кардиологическими и респираторными заболеваниями и т.д.