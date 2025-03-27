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Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале рассказала о произошедшем - ВИДЕО

First News Media20:00 - Сегодня
Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале рассказала о произошедшем - ВИДЕО

Вопиющий случай с незаконным сносом дома в квартале Алатава в Ясамальском районе Баку потряс местную общественность.

Как оказалось, строительная компания Melissa Park, не договорившись с владельцами, снесла частный дом, в котором семья прожила 35 лет.

Об этом Oxu.Az рассказала хозяйка разрушенного дома Элара Гаджиева.

"У нашего дома есть документ о собственности. Мы не давали никакого согласия компании Melissa Park. Они договорились с соседями и выплатили им компенсации за снос. Мы ожидали, что и к нам обратятся, но никаких переговоров не было", - говорит женщина.

24 декабря 2024 года семья получила уведомление, в котором дом оценили в 173 тысячи манатов и дали 10 дней на выселение. Сын Элары Гаджиевой, на которого оформлена недвижимость, в тот же день отправил письмо с опровержением. Представитель компании Турал Велиев сказал, что это формальное письмо, разосланное всем владельцам выкупаемых домов, и переговоры будут продолжены. Но после этого начались настоящие проблемы.

"С того дня возле дома постоянно работала тяжелая строительная техника, мы все время были в состоянии стресса. Моему 3-летнему внуку приходилось прятаться под столом. Дом сотрясался так, будто это 5-6-балльное землетрясение. У каждого члена семьи был наготове дежурный чемоданчик на случай обрушения", - рассказывает Элара Гаджиева.

Вчера вечером в 19:30 неизвестный в маске припарковал экскаватор возле дома. Сын Элары вывел ребенка из здания. Четыре женщины и молодой человек не спали всю ночь. В 4 часа ночи в доме отключили свет, а во дворе разрушили канализацию. Семья обратилась в Администрацию Президента, "Азеришыг" и МВД. Камеры видеонаблюдения были деактивированы.

Снос дома произошел сегодня утром в 10:30. "Я увидела парня в маске на экскаваторе и надзирателя. Внезапно раздался грохот. Я закричала, что мы внутри, но они продолжали разрушать. Во время инцидента моей сестре, больной раком, на руку упал камень, а мне осколок стекла порезал руку. Я спустилась вниз, встала перед экскаватором и сказала: "Не делай этого, я тебе в матери гожусь". Он поднял ковш над моей головой, потом отъехал назад и быстро скрылся", - вспоминает Элара Гаджиева.


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