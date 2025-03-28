В Агсу восемь человек пострадали в серьезном ДТП

В дорожно-транспортном происшествии в Агсуинском районе восемь человек получили различные травмы.

Как сообщает Report, пострадавшие доставлены в районную центральную больницу, состояние одного из них оценивается как средней тяжести.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что на месте происшествия работают эксперты, принимаются необходимые меры для установления причин аварии.

По факту в Агсуинском районном отделе полиции начато расследование.