 В Агсу восемь человек пострадали в серьезном ДТП | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Агсу восемь человек пострадали в серьезном ДТП

First News Media22:00 - Сегодня
В Агсу восемь человек пострадали в серьезном ДТП

В дорожно-транспортном происшествии в Агсуинском районе восемь человек получили различные травмы.

Как сообщает Report, пострадавшие доставлены в районную центральную больницу, состояние одного из них оценивается как средней тяжести.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что на месте происшествия работают эксперты, принимаются необходимые меры для установления причин аварии.

По факту в Агсуинском районном отделе полиции начато расследование.

Поделиться:
131

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Политика

Миссия ЕС в Армении в очередной раз провела наблюдения на приграничных с Губадлы ...

Политика

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может стать посредником в ...

В мире

Число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

В Агсу восемь человек пострадали в серьезном ДТП

Завтра произойдет первое Солнечное затмение 2025 года

Учащиеся села Сарыджалы продолжат образование на родной земле - ФОТО

В Кюрдамире водитель мопеда скончался в ДТП - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

По поручению Президента Азербайджана МЧС направило в Кыргызстан материально-техническую помощь - ФОТО

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

Как долго в Баку продлится нестабильная погода?

Драка в «Zara» в Баку: сотрудница пнула кошку, посетители вызвали полицию - ВИДЕО

Последние новости

В Агсу восемь человек пострадали в серьезном ДТП

Сегодня, 22:00

Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Рамазан

Сегодня, 21:30

Главу Гагаузии поместили под арест

Сегодня, 21:00

Миссия ЕС в Армении в очередной раз провела наблюдения на приграничных с Губадлы и Лачином территориях - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Завтра произойдет первое Солнечное затмение 2025 года

Сегодня, 20:20

Учащиеся села Сарыджалы продолжат образование на родной земле - ФОТО

Сегодня, 19:50

В Кюрдамире водитель мопеда скончался в ДТП - ФОТО

Сегодня, 19:30

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может стать посредником в переговорах между Новой Каледонией и Францией

Сегодня, 19:10

Число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:51

Трамп провел ифтар в Белом доме - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Азербайджан будет представлен на глобальной встрече министров климата в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 18:10

Орбан: Брюссель готовится к войне

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Сегодня, 17:32

Состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Сегодня, 17:25

Названо время праздничного намаза

Сегодня, 17:07

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

Сегодня, 17:06

Сямра запела на русском языке и выпустила песню на российском лейбле – ВИДЕО

Сегодня, 16:25

В Агдам возвращается жизнь - в село Сарыджалы на первом этапе переселятся 203 семьи - ФОТО

Сегодня, 16:14

Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании после года в тюрьме

Сегодня, 16:00

По инициативе посольства Азербайджана в Сирии в Дамаске организован ифтар для детей-сирот - ФОТО

Сегодня, 15:45
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25