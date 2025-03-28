Xiaomi представила новое поколение популярного TV Box

Xiaomi анонсировала новое поколение телевизионной приставки TV Box S (3-го поколения), которая теперь доступна для пользователей на международном рынке.

Устройство поддерживает вывод 4K-изображения, Dolby Vision и HDR10+, а также аудиотехнологии Dolby Atmos и DTS:X, обеспечивающие картинку и звук высокого качества.

За производительность приставки отвечает 6-нм четырехъядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим процессором ARM G310 V2. По заявлениям Xiaomi, новая модель отличается повышенной производительностью: процессор стал мощнее на 25%, а графика — на 130% по сравнению с предыдущей версией. Конфигурация устройства включает 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Работает устройство под управлением ОС Google TV с поддержкой Android-приложений.

Среди прочего отмечается поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, наличие портов HDMI 2.1 и USB 2.0, а также комплектного пульта дистанционного управления с голосовым вводом с помощью «Google Ассистента». Кроме того, приставка поддерживает трансляцию медиаконтента через Google Cast.

Размеры устройства составили 97х97х17 мм, а вес — 91,2 г, что делает TV Box S удобным для домашнего использования.

Источник: Gazeta.Ru