Какой будет погода в Баку в праздничные дни?

В дни праздника Рамазан, 30-31 марта, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затянуто тучами, осадков не ожидается.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 16-21 градус тепла.

В большинстве регионов Азербайджана 30-31 марта осадков преимущественно не ожидается, однако днем 30 марта в основном в горных районах, а 31 марта на севере и западе страны временами ожидаются дожди.

Местами осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град, в высокогорных районах - мокрый снег.

На отдельных территориях ожидается туман. В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, возможен кратковременный сход селевого потока по некоторым горным рекам. Будет дуть западный ветер, временами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 21-26, в горах ночью - 2-7, днем - 10-15 градусов выше нуля.