Как выходить из поста после Рамазана без последствий для организма

Во время поста в месяц Рамазан организм человека адаптируется к иному режиму питания из-за длительного воздержания от пищи и воды.

Об этом говорится в статье Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов.

Специалисты отмечают, что в праздник Рамазан и в последующие дни необходимо постепенно переходить к нормальному режиму питания, не перегружая организм. Резкое увеличение количества потребляемой пищи в праздничные дни может привести к проблемам с пищеварением.

"Сбалансированное питание является одним из ключевых условий для предотвращения перегрузки ЖКТ. Употребление пищи маленькими порциями, но часто, помогает организму постепенно нормализоваться без нагрузки на пищеварительную систему.

Необходимо включать в рацион продукты, богатые белками (мясо, рыба, яйца), здоровыми жирами (оливковое масло, орехи) и сложных углеводов (цельные злаки, овощи). Жареная и сладкая пища может оказать негативное воздействие на желудок, следует отдавать предпочтение блюдам, приготовленным в духовке.

Для поддержания водного баланса организма необходимо употреблять в течение дня достаточное количество жидкости. Для улучшения работы кишечника важно отдавать предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, таким как фрукты, овощи и цельные злаки. Медленное пережевывание и неторопливый прием пищи облегчает процесс пищеварения.

Также в дни после Рамазана очень важно заниматься спортом, выходить на прогулки, чтобы вернуть организм в прежнее состояние. Это улучшает процесс пищеварения, снижает риск ожирения, а также нормализует режим сна", - подчеркивается в статье.

Источник: Report