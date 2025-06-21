Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено в качестве документа ООН

Обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной научной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм» распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Бакинского международного центра мультикультурализма, обращение было направлено всем государствам-членам в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Этот факт еще раз подтверждает, что международные призывы Президента Ильхама Алиева касательно борьбы с исламофобией, а также значение, которое он придает ценностям толерантности и мультикультурализма, получают высокую оценку во всем мире.

В своем обращении глава государства привлек внимание к тому, что в последнее время исламофобия стала приобретать все более заметный и систематический характер в мировом масштабе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что борьба с религиозной нетерпимостью, дискриминацией и призывами к ненависти может быть достигнута только путем совместных международных усилий.

Признание этого обращения в качестве документа на уровне ООН является еще одним проявлением международной поддержки политики Азербайджанской Республики, основанной на мультикультурализме и религиозной солидарности.

Отметим, что 26-27 мая текущего года в Баку прошла международная научная конференция на тему «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм», организованная совместно Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений и Бакинской инициативной группой.

Среди международных партнеров конференции, приуроченной к 3-й годовщине учреждения Международного дня борьбы с исламофобией, были Межрелигиозный форум G20 (IF20), Организация исламского сотрудничества (ОИС), Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Международный центр межрелигиозного диалога в Дохе (DICID), Высший комитет человеческого братства, Мусульманский совет старейшин, Центральный совет мусульман Германии, Европейский совет мусульманских лидеров (EULEMA) и Международный мусульманский форум.

В международной научной конференции приняли участие около 200 человек из почти 40 стран – ученые, эксперты международных организаций, религиозные деятели и представители неправительственных организаций.