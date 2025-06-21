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Министр иностранных дел Азербайджана встретился в Стамбуле с малазийским коллегой - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
Министр иностранных дел Азербайджана встретился в Стамбуле с малазийским коллегой - ФОТО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках проходящей в Стамбуле 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества встретился 21 июня со своим малазийским коллегой Мохамадом Хасаном.

В ходе встречи обсуждались двусторонние и многосторонние связи сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, ситуация на Ближнем Востоке и израильско-иранский конфликт.

Министры констатировали наличие значительных возможностей для расширения политического диалога, организации взаимных визитов на высоком уровне, диверсификации экономических и торговых связей, сотрудничества в сферах образования, энергетики, высоких технологий и туризма. С удовлетворением был отмечен вклад недавних межмидовских политических консультаций в развитие отношений.

Джейхун Байрамов указал на особое значение существующего сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в рамках многосторонних площадок, таких как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Также была подчеркнута важность углубления сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и продолжения взаимной поддержки в этом направлении. Особо отмечена значимость членства нашей страны в организации D-8, объединяющей восемь развивающихся стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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