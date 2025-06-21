В Гяндже зафиксирован случай пищевого отравления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, жители города Заур Джафаров (1981 года рождения) и Гадир Кязымов (1990 года рождения) были госпитализированы с диагнозом «пищевое отравление».

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В связи с распространённой в СМИ информацией об инциденте, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с соответствующими структурами инициировало расследование.

По результатам первичного медицинского осмотра у пострадавших диагностирован неуточнённый гастроэнтерит и колит.

«Специалисты Агентства взяли необходимые образцы для проведения лабораторных исследований.

Расследование продолжается», — говорится в официальной информации.