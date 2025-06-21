 Посол ЕС: Грузия может на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Посол ЕС: Грузия может на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза

First News Media17:20 - Сегодня
Посол ЕС: Грузия может на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза

Грузия может надолго лишиться возможности вступить в Евросоюз, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

«В 2023 году Евросоюз для Грузии открыл двери европейской семьи, и она стала кандидатом в члены ЕС. Мы этот исторический момент отпраздновали вместе. Сегодня евроинтеграция Грузии приостановлена, жаль, что Грузия может надолго потерять исторический шанс стать членом Евросоюза, более того, демократия в Грузии в опасности», - утверждал Герчинский.

Европейский дипломат отметил, что 23 июня на заседании глав МИД ЕС, возможно, будет обсуждаться и вопрос Грузии, в частности дезинформация, направленная против ЕС, возможность введения санкций и безвизовый режим.

Отношения Тбилиси и Брюсселя разладились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. У ЕС есть также вопросы к честности и прозрачности парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года в Грузии. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Отдельные страны союза также ввели персональные санкции против представителей грузинской власти.

Источник: ТАСС

Поделиться:
239

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку завтра?

Политика

Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции по борьбе с ...

Общество

В Баку временно изменяется схема движения 3 автобусных маршрутов

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

В мире

На юге Бразилии упал воздушный шар

Иран продлил отмену всех авиарейсов до 22 июня

Сергей Тихановский вышел на свободу

Посол ЕС: Грузия может на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Самвел Карапетян сделал заявление в связи с обыском в его доме - ОБНОВЛЕНО

Иран нанес ракетный удар по центру Тель-Авива

Новые визовые правила: США отказывают студентам за посты в соцсетях

В Москву рейсом из Баку прибыли 12 российских ученых, которые покинули Тегеран

Последние новости

Министр иностранных дел Азербайджана встретился в Стамбуле с малазийским коллегой - ФОТО

Сегодня, 19:30

На юге Бразилии упал воздушный шар

Сегодня, 19:10

Иран продлил отмену всех авиарейсов до 22 июня

Сегодня, 18:50

Посол Молдовы: Карабах стал символом единства и процветания для азербайджанского народа

Сегодня, 18:40

Азербайджане выплачены пенсии за июнь

Сегодня, 18:30

Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено в качестве документа ООН

Сегодня, 18:20

Сергей Тихановский вышел на свободу

Сегодня, 18:10

В Баку временно изменяется схема движения 3 автобусных маршрутов

Сегодня, 18:00

История с «похищенной» 16-летней Назрин: «Я люблю его, и мы хотим создать семью» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:55

Baku ID 2025 завершен: Баку стал региональным инновационным центром за два дня - ФОТО

Сегодня, 17:35

АЖД запускает дополнительные рейсы в одном из направлений

Сегодня, 17:25

Посол ЕС: Грузия может на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза

Сегодня, 17:20

Директора и классные руководители, не соблюдавшие инструкцию на «Последнем звонке», получили выговор

Сегодня, 17:15

В Гяндже зафиксирован случай пищевого отравления

Сегодня, 17:10

Закончилась VI промо-выставка местных компаний при поддержке Kapital Bank - ФОТО

Сегодня, 16:55

МИД Азербайджана и Иордании обеспокоены ростом напряженности в регионе - ФОТО

Сегодня, 16:45

Президент ПФЛ будет вновь прооперирован

Сегодня, 16:35

В Билясуваре столкнулись автомобиль и пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 16:20

Скончалась Валентина Талызина – звезда «Иронии судьбы» и «Афони»

Сегодня, 16:15

Глава МИД Израиля назвал три цели еврейского государства в отношении Ирана

Сегодня, 16:10
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00