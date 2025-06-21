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Сергей Тихановский вышел на свободу

First News Media18:10 - Сегодня
Сергей Тихановский вышел на свободу

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили.

Об этом соообщает белорусское издание «Наша Нива».

Сообщается, что Тихановского встретила его жена и оппозиционный политик Светлана Тихановская. По данным издания, освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа в Беларусь.

Ранее стало известно, что президент Александр Лукашенко встретился с Келлогом во Дворце Независимости в Минске. Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Беларусь за последние годы.

Источник: Лента.ру

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