Сергей Тихановский вышел на свободу

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили.

Об этом соообщает белорусское издание «Наша Нива».

Сообщается, что Тихановского встретила его жена и оппозиционный политик Светлана Тихановская. По данным издания, освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа в Беларусь.

Ранее стало известно, что президент Александр Лукашенко встретился с Келлогом во Дворце Независимости в Минске. Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Беларусь за последние годы.

Источник: Лента.ру