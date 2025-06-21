Сергей Тихановский вышел на свободу
Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили.
Об этом соообщает белорусское издание «Наша Нива».
Сообщается, что Тихановского встретила его жена и оппозиционный политик Светлана Тихановская. По данным издания, освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа в Беларусь.
Ранее стало известно, что президент Александр Лукашенко встретился с Келлогом во Дворце Независимости в Минске. Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Беларусь за последние годы.
Источник: Лента.ру
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