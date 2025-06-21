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На юге Бразилии упал воздушный шар

First News Media19:10 - Сегодня
На юге Бразилии упал воздушный шар

Воздушный шар с 21 пассажиром на борту потерпел крушение в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

Погибли 8 человек, 13 пострадавшим уже оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Жоржинью Мелу.

"Подтверждено, что 8 человек погибли, 13 выжили", - написал он в X.

По данным портала Metrópoles, помощь оказывается уже всем 13 выжившим пассажирам. Как добавило издание, по неизвестной причине произошло возгорание шара, после чего началось его немедленное падение с большой высоты. Он пролетал над муниципалитетом Прая-Гранди в южной части штата, это место известно в Бразилии, как "столица каньонов" или "столица воздухоплавания".

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