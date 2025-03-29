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Весенне-летний сезон в аэропортах Азербайджана: новые направления и увеличение рейсов - ФОТО

First News Media12:35 - Сегодня
Весенне-летний сезон в аэропортах Азербайджана: новые направления и увеличение рейсов - ФОТО

С 30 марта 2025 года Международный аэропорт Гейдар Алиев и региональные аэропорты Азербайджана перейдут на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 октября.

В новом сезоне увеличивается частота рейсов, расширяется маршрутная сеть и предоставляются более удобные варианты стыковочных рейсов для пассажиров.

Широкий выбор направлений из Международного аэропорта Гейдар Алиев

В этом сезоне пассажиры смогут воспользоваться рейсами 35 авиакомпаний более чем по 70 направлениям:

  • Европа: Берлин, Франкфурт, Париж, Вена, Варшава, Барселона, Милан, Рим, Лондон, Прага, Будапешт
  • Ближний Восток: Доха, Тель-Авив, Эр-Рияд, Джидда, Маскат
  • Турция: Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, Бодрум, Даламан
  • Центральная Азия: Алматы, Астана, Актау, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Самарканд
  • Южная Азия: Дели, Мумбаи, Лахор, Исламабад
  • ОАЭ: Дубай, Абу-Даби, Шарджа
  • Другие направления: Пекин, Урумчи, Минск, Подгорица, Тиват, Шарм-эль-Шейх

Укрепление транзитного узла

Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь ведущим авиационным узлом региона, продолжает обеспечивать более оптимальные стыковки для транзитных пассажиров. Новое расписание рейсов сократило время ожидания, улучшило обслуживание транзитных пассажиров и оптимизировало стыковки рейсов для большего удобства. Это создаст более удобные возможности для пассажиров, путешествующих в третьи страны.

Расширение маршрутной сети в региональных аэропортах

В рамках весенне-летнего расписания полетов увеличивается количество рейсов из региональных аэропортов Азербайджана и добавляются новые направления:

Рекомендации пассажирам

В связи с высоким спросом на перелёты в летний сезон, пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать авиабилеты. Чтобы избежать лишних задержек в аэропорту и сделать путешествие более комфортным, можно воспользоваться предварительной онлайн-регистрацией, а также киосками самообслуживания в аэропорту (Self Check-In и Self-service Baggage Drop-Off) для самостоятельной регистрации и сдачи багажа.

Кроме того, пассажирам настоятельно рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов перед поездкой и следить за возможными изменениями на официальных сайтах авиакомпаний.

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