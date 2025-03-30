В Газахском районе задержаны наркокурьеры - ФОТО

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Газахского районного отдела полиции, были задержаны наркокурьеры Ровшан Алиев и Валех Валехов.

Об этом Oxu.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, у них было изъято около 2 кг марихуаны, метамфетамина и героина. Задержанные признались, что занимались перевозкой наркотических средств с целью получения прибыли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Судом в отношении нарушителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.