Умер американский актер Ричард Чемберлен

Американский актер Ричард Чемберлен, обладатель премии "Золотой глобус", умер в возрасте 90 лет.

Об этом журналу Variety сообщил публицист Харлан Болл.

По его информации, актер умер 29 марта в Уайманало, штат Гавайи, из-за осложнений после сердечного приступа.

Карьера актера началась в 1960-х годах. За свою жизнь Чемберлен был трижды награжден "Золотым глобусом" за роли в телесериалах. Он известен по своей работе в фильмах "Любители музыки" (The Music Lovers, 1971), "Три мушкетера" (The Three Musketeers, 1973), "Копи царя Соломона" (King Solomon’s Mines, 1985), а также в сериалах "Сегун" (Shogun, 1980) и "Поющие в Терновнике" (The Thorn Birds, 1983).

Источник: ТАСС