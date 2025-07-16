ЕС выдал старую помощь Армении за «новую» — оппозиция разоблачила подмену

Обещанные Армении средства в размере 2,5 млрд евро — не новый пакет помощи, они были заявлены еще в 2024 году (хотя первое упоминание об этой сумме было в 2021 году).

Но после того, как американский лидер Дональд Трамп сократил свою часть содействия, еврочиновники решили «по новой» озвучить цифру, которая будет предоставлена только Европой. Об этом сказал в беседе со Sputnik Армения лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«В связи с финансовой помощью ЕС всегда возникало множество вопросов. По-прежнему непонятно, получила ли Армения заявленные суммы. Если помните, ранее состоялась встреча США-ЕС на высоком уровне и был подписан документ о финансовой помощи. Я знаю, что администрация президента Трампа сократила финансирование вместе с остальными программами. Не исключено, что речь идет о той же самой, уже заявленной в прошлом, сумме, но в ЕС решили сообщить о ней отдельно», — сказал он.

Накануне пресс-служба правительства распространила релиз по итогам визита Пашиняна в Брюссель, где сообщалось, что в рамках финансовой поддержки будет выделено 1,5 млн евро на развитие медиа-экосистемы и 2,5 млрд евро на инвестиции в рамках Global Gateway.

Всякого рода СМИ и общественные организации финансировались всегда, но действительно ли это обеспечит «медиаразнообразие», заметил глава «Просвещенной Армении».

Марукян также считает, что заявления руководства Евросоюза в поддержку армянских властей - не более, чем слова, однако правящая в Армении политическая сила использует их для укрепления своих позиций в стране.

Ранее, в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в Брюссель, главы Евросовета и Еврокомиссии – Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен – «приветствовали амбициозную повестку реформ Армении и выразили поддержку суверенитету, территориальной целостности и демократическим реформам страны».

«Очевидно, что заявление Кошту и фон дер Ляйен в поддержку Армении носят сугубо декларативный характер. Они полагают, что «от них не убудет», если они выразят поддержку. В свою очередь власти Армении пытаются капитализировать такие заявления во внутриполитической жизни. Мол, смотрите, что бы мы ни делали во внутренней жизни, все равно международное сообщество нас поддерживает», — отметил собеседник Sputnik Армения.

По его словам, в ходе своих европейских визитов власти Армении заверяют международных партнеров в том, что они «верны демократическому пути и проводят реформы», однако оппозиция и гражданское общество должны представлять беспристрастную информацию о реальном положении дел в стране. Именно, исходя из этих соображений, Марукян обратился с письмом к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште, призвав ЕС не становиться спонсором антидемократических процессов в Армении.

«Республика Армения не может отклоняться от демократического пути. Об этом неоднократно заявляли власти, но на практике уже отклонились. Очень важно, чтобы мы озвучивали эти вопросы. Мы не должны допускать, чтобы власти пускали пыль в глаза, мол, «смотрите, мы супердемократическая страна», но во внутренней жизни попирали права человека и нарушали основополагающие принципы правового государства. Об этом я и заявил в своем письме. Показал, что фундаментальные права человека и верховенство закона попираются в Армении», — подчеркнул Марукян.

На его взгляд, очень важно, чтобы эти вопросы поднимались в контексте обязательств Армении, а не замачивались.