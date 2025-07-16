Власти Армении намерены закрыть сепаратистское «представительство» в Иреване
Прокуратура Армении намерена лишить сепаратистский режим, созданный на ранее оккупированных азербайджанских территориях, права собственности на здание так называемого «представительства» в Иреване.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Прокуратура подала в Административный суд иск к Комитету кадастра с требованием признать недействительным право собственности так называемого «правительства» этого незаконного режима на помещение, расположенное на улице Наири Заряна.
Иск был получен Административным судом 15 июля.
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