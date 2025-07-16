Власти Армении намерены закрыть сепаратистское «представительство» в Иреване

Прокуратура Армении намерена лишить сепаратистский режим, созданный на ранее оккупированных азербайджанских территориях, права собственности на здание так называемого «представительства» в Иреване.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Прокуратура подала в Административный суд иск к Комитету кадастра с требованием признать недействительным право собственности так называемого «правительства» этого незаконного режима на помещение, расположенное на улице Наири Заряна.

Иск был получен Административным судом 15 июля.