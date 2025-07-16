Против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге завели дело

Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шихлински задержан по делу о «применении насилия в отношении представителя власти».

Об этом сообщил ТАСС президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

«Задержан, мы теперь получили такую информацию от Следственного комитета», - сказал он. Мутвалы Шихлински является адвокатом.

«Адвокатская палата получила официальное уведомление о том, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.)», - сказал он, уточнив, что Мутвалы Шихлински является адвокатом.

Ранее суд в Екатеринбурге заключил под стражу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых, во вторник стало известно об аресте Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева. Как сообщали ранее в СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть азербайджанцев - граждан РФ. В результате проведенной силовиками операции двое азербайджанцев скончались.