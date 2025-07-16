В РФ просят признать «экстремистским» объединение хлебопеков

Генпрокуратура России потребовала признать «экстремистским» и запретить на территории страны объединение хлебопеков из Латвии, а также обратить в доход государства 50% долей ООО «Рижский Хлеб», пишет DW со ссылкой на «Коммерсант».

Иск силовиков рассмотрит Родниковский районный суд Ивановской области.

В группу хлебопеков, которую требуют объявить «экстремистской», входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько и принадлежащие им компании. В частности, Бомис владеет холдингом, которому принадлежит 50% долей в ООО «Рижский хлеб» из города Родники. Совладелец предприятия - гражданин России Сергей Сиренко.

«Как показала прокурорская проверка, Бомис, Приходько и принадлежащие им компании ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов Российской Федерации», - утверждает Генпрокуратура РФ.

В частности, их обвиняют в спонсировании украинского подразделения «Азов» и ВСУ.

Кроме того, по данным силовиков, с 2023 по 2025 годы связанные с хлебопеками структуры выделяли деньги на «мероприятия по размещению у посольства России в Латвии агитационных материалов, дискредитирующих высших должностных лиц и Вооруженные силы» РФ.