Эмин Агаларов ответил на вопросы узбекских медиа о строительстве центра отдыха Sea Breeze в Узбекистане - ФОТО

Основатель компании Sea Breeze Эмин Агаларов и министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов ответили на вопросы узбекских журналистов о строительстве центра отдыха Sea Breeze на Чарваке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на узбекские медиа, отвечая на вопрос о воздействии на окружающую среду соглашения о строительстве центра отдыха Sea Breeze на берегу Чарвакского водохранилища, Эмин Агаларов рассказал о строительстве аналогичного центра в Баку компанией Agalarov Development.

Он отметил, что специалисты Министерства экологии Узбекистана дали положительную оценку проекту.

Как сообщает Gazeta.uz, в декабре прошлого года азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов представил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проект строительства сезонного курорта Sea Breeze Uzbekistan. Сообщалось, что на территории площадью 500-700 гектаров разместятся зоны отдыха, пляжи, спортивные площадки, гостиницы, летние домики и жилые комплексы, а также магазины, рестораны, школы, аквапарк и зоны отдыха.

В апреле текущего года проект вновь обсуждался с Президентом Узбекистана. Эмин Агаларов отметил, что комплекс на набережной Чарвака превратится в новый город, и выразил надежду, что активное строительство начнется уже этим летом.

В июне в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума, предприниматель подписал соглашение с Министерством инвестиций Узбекистана о строительстве курорта. Ожидаемый объем инвестиций оценивается в 5 млрд долларов.

Эмин Агаларов рассказал о преимуществах, которые Узбекистан получит от планируемого комплекса.

Министр Азиз Абдухакимов также поделился своими мыслями. Отмечалось, что строительство центра отдыха создаст условия для очистки озера Чарвак, как в Каспийском море.

Эмин Агаларов подчеркнул, что в настоящее время центр отдыха Sea Breeze в Баку является самым популярным и экологически чистым местом отдыха жителей и гостей города. Отметив, что глава Узбекистана рекомендовал Чарвак, предприниматель добавил: «Я был на Чарваке и остался доволен его природой. Президент хочет превратить Чарвак в упорядоченную курортную зону, а не хаотичное место».

Предприниматель отметил, что энергоснабжение центра отдыха в Узбекистане также будет на высоком уровне - на крышах 45 зданий будут установлены солнечные панели. Кроме того, будет реализован проект по озеленению территории, в рамках которого будет высажено более 200 пальм.

Министр Азиз Абдухакимов отметил, что специалисты ведомства посетили азербайджанский курорт для изучения проекта. Он добавил: «Честно говоря, мы видим, что руководство Sea Breeze готово выполнить все наши условия. Они также привлекут к этому процессу наших экологов. Мы обобщим все предложения и продолжим мониторинг. Перед началом строительства будет создана зеленая рамка».