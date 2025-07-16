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Власти Армении за закрытыми дверями обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора - Газета

First News Media11:38 - Сегодня
Власти Армении за закрытыми дверями обсудили вопрос открытия Зангезурского коридора - Газета

На политическом собрании партии «Гражданский договор», состоявшемся в субботу в Горисе, одной из тем обсуждения правящей элиты стал вопрос о возможном предоставлении автодороги из Азербайджана в Нахчыван через Сюникскую область Армении (Зангезурский коридор – ред.), пишет газета «Жоховурд».

«Настроение премьер-министра Никола Пашиняна во время собрания было заметно напряженным. Члены партии «Гражданский договор» отметили, что премьер-министр не получил ожидаемых результатов и заверений во время своих недавних визитов в Турцию, Абу-Даби и европейские страны. Во власти циркулирует мнение, что на данном этапе международные организации не будут полностью поддерживать стремление Пашиняна решить вопрос дороги в предпочитаемом им формате», - пишет газета.

Она отмечает, что в ходе закрытого обсуждения Пашинян сделал однозначное заявление, заверив членов своей партии, что Армения ни при каких обстоятельствах не предоставит автодорогу, коридор или территорию, если они будут находиться за рамками юрисдикции страны, даже если будут находиться под контролем США.

Однако, подмечает издание, между этим заявлением премьера и предыдущими заявлениями властей есть примечательное противоречие. «Жоховурд» напоминает, что министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в прошлом году заявлял, что безопасность коммуникаций и дорог может быть обеспечена частной компанией. А сегодня Пашинян формулирует свою позицию резко и однозначно.

«Может ли такая позиция дать Азербайджану легитимное основание требовать или силой взять эту дорогу? У членов партии «Гражданский договор» нет четкого ответа на этот вопрос. Внутри власти есть опасение, что при отсутствии четкой стратегии ситуация может выйти из-под контроля, и мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может так и не быть подписано», - отмечает издание.

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