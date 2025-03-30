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В Баку совершен праздничный намаз по случаю Рамазан байрамы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:10 - Сегодня
В Баку совершен праздничный намаз по случаю Рамазан байрамы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку совершен праздничный намаз по случаю Рамазан байрамы.

Как передает Report, в Азербайджане сегодня прошел праздничный намаз по случаю завершения священного месяца Рамазан.

Молитвы начались в 08:00 в мечети Эдждербей и в 09:00 в мечети Тазапир.

Сотни тысяч верующих собрались в мечетях, совершили намаз, вознесли молитвы и испросили прощения у Всевышнего. После этого прихожане поздравили друг друга с праздником.

08:50

В Баку совершен праздничный намаз по случаю Рамазан байрамы.

Как сообщает Report, религиозный обряд в столичной мечети "Аждарбей" был проведен под руководством первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа, муфтия Гаджи Салмана Мусаева.

Отметим, что праздничный намаз в мечети "Тезепир" начнется в 9:00.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 1 марта по григорианскому календарю. Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 30 и 31 марта в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

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