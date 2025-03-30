За последние пять дней через региональные автовокзалы в Баку перевезено около 25 800 пассажиров
За последние пять дней через региональные автовокзалы в Баку было перевезено 25 790 пассажиров 2 847 рейсами.
Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что в свете большого пассажиропотока из регионов в столицу гражданам рекомендуется заранее приобретать онлайн-билеты на портале biletim.az.
В настоящее время к порталу подключено 357 транспортных средств, обслуживающих 80 направлений, 51 пункт и 311 рейсов.
Портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов и увеличения оборота безналичных платежей в стране.
Все вокзалы и станции, действующие на территории Азербайджана, работают в усиленном режиме до 31 марта.
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