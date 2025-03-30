За последние пять дней через региональные автовокзалы в Баку перевезено около 25 800 пассажиров

За последние пять дней через региональные автовокзалы в Баку было перевезено 25 790 пассажиров 2 847 рейсами.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что в свете большого пассажиропотока из регионов в столицу гражданам рекомендуется заранее приобретать онлайн-билеты на портале biletim.az.

В настоящее время к порталу подключено 357 транспортных средств, обслуживающих 80 направлений, 51 пункт и 311 рейсов.

Портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов и увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Все вокзалы и станции, действующие на территории Азербайджана, работают в усиленном режиме до 31 марта.