 В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

First News Media18:20 - Сегодня
В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в армии Азербайджана состоялся ряд памятных мероприятий по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, на церемониях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, и жертв геноцида, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"Было отмечено, что с 30 марта по 3 апреля 1918 года в городе Баку и регионах Бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и в других местностях вооруженными отрядами Бакинских советов и армянских дашнаков была совершена зверская резня азербайджанцев.

Подчеркивалось, что в соответствии с указом Общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года, 31 марта ежегодно отмечается на государственном уровне как День геноцида азербайджанцев.

В ходе мероприятий была особо отмечена значимость целенаправленных мер, проводимых Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, а также Фондом Гейдара Алиева по доведению до мировой общественности правды о совершённом армянами геноциде азербайджанцев.

В рамках памятных мероприятий были представлены литературно-художественные композиции, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром им. А.Асланова, проведены фотовыставки, продемонстрированы документальные фильмы, на занятиях по общественно-политической подготовке были прочитаны тематические лекции.

Военнослужащие посетили памятники жертвам геноцида и могилы сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы азербайджанских земель",- говорится в сообщении ведомства.

Поделиться:
176

Актуально

Политика

Посла Германии вызвали в МИД Азербайджана

Политика

Посол Германии принес устные извинения

Политика

Минобороны: Распространяя дезинформацию, Армения пытается скрыть свои ...

Политика

Совет прессы Азербайджана о предвзятом фильме Deutsche Welle об азербайджано-армянском ...

Общество

Житель Шамкира скончался от удара молнии

В отношении субъективных мнений ведущей Нигяр Фархад будут приняты меры в рамках закона

В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку ликвидируется автомобильный круг, будет снесен ресторан Şəki – ВИДЕО

Семья командира Игоря Кшнякина посетила место крушения самолета AZAL - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завтра произойдет первое Солнечное затмение 2025 года

Возбуждено уголовное дело по факту сноса строительной компанией Melissa Group жилого дома в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с Трампом

Сегодня, 20:50

Посол Германии принес устные извинения

Сегодня, 20:20

Нигерийский боксер умер после поединка

Сегодня, 20:01

Житель Шамкира скончался от удара молнии

Сегодня, 19:40

В отношении субъективных мнений ведущей Нигяр Фархад будут приняты меры в рамках закона

Сегодня, 19:20

Минобороны: Распространяя дезинформацию, Армения пытается скрыть свои вооруженные провокации

Сегодня, 18:50

Посла Германии вызвали в МИД Азербайджана

Сегодня, 18:45

Совет прессы Азербайджана о предвзятом фильме Deutsche Welle об азербайджано-армянском конфликте

Сегодня, 18:40

В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Сегодня, 18:20

Пашинян и Штайнмайер обсудили мирный процесс между Баку и Иреваном

Сегодня, 18:00

Высказывания Нигяр Фархад о растущих без отца девочках вызвали бурю в социальных сетях - ВИДЕО

Сегодня, 17:50

Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

Сегодня, 17:46

Проживающие в Европе азербайджанцы проводят акцию протеста перед Дворцом мира в Гааге - ФОТО

Сегодня, 17:35

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Сегодня, 17:08

У побережья Турции обнаружили морскую мину

Сегодня, 16:45

Президент Габона поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 16:29

TƏBİB прокомментировал случаи смерти младенцев в Сабирабаде

Сегодня, 16:15

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом

Сегодня, 15:20

В Баку жена заключенного попыталась передать наркотики мужу в антиперспиранте – ФОТО

Сегодня, 14:30

Суд признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

Сегодня, 14:20
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25