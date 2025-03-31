Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

В Андижанской области Узбекистана произошел взрыв газовоздушной смеси на территории мечети, в результате которого погибли три человека, еще 10 пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«В Андижанскую областную пожарную часть поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в помещении для омовения на территории мечети, расположенной по улице Янгибазар МФЮ имени Мирзо Улугбека Избасканского района Андижанской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам МЧС, на место происшествия прибыли спасательные службы, пожарные расчеты и представители местных властей. В результате взрыва повреждены стены и кровля санитарно-бытового помещения, однако возгорания не произошло.