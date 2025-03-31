Нигерийский боксер умер после поединка

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер в 40 лет, потеряв сознание во время поединка в Аккре (Гана) 29 марта, сообщает Би-би-си.

Оланреваджу, бывший чемпион Нигерии и Западной Африки, проводил бой против Джона Мбанугу. Он потерял сознание в концовке третьего раунда, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, где через полчаса врачи констатировали смерть спортсмена.

Как следует из профиля боксера на портале Boxrec, это был его 24-й профессиональный бой в карьере. Всего он одержал 13 побед и потерпел восемь поражений, еще два боя завершил вничью.