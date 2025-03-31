Бакинская инициативная группа (БИГ) представила 13 марта клип на трек в стиле рэп под названием Liberté ou mort ("Свобода или смерть"), который вызвал серьезный ажиотаж во французских политических кругах.

Информация об этом уже публикуется в различных французских СМИ.

Текст трека и сам клип, в которым отразились события 2024 года, были расценены как подстрекательство к насилию и ненависти, по факту даже начато расследование. Прокурор Новой Каледонии Ив Дюпа принял решение о передаче "материалов дела" в парижский суд, однако в клипе нет ничего, кроме критики колониальной политики Франции.

Отметим, что Бакинская инициативная группа как неправительственная организация активно действует в области деколонизации и защиты прав человека, в частности на заморских территориях Франции, в том числе в Новой Каледонии. Функционирующая с 2023 года БИГ достигла серьезных результатов в борьбе за свободу народов, находящихся под колониальным гнетом в различных регионах мира.

Источник: Report